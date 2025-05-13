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13:27, 13 мая 2025Забота о себе

Россиянам назвали часто игнорируемые признаки сахарного диабета

Нефролог Пыриков назвал постоянную усталость признаком сахарного диабета
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: megaflopp / Shutterstock / Fotodom

Нефролог Данила Пыриков заявил, что многие люди часто игнорируют первые признаки сахарного диабета. Их врач назвал россиянам на своем YouTube-канале.

Пыриков посоветовал насторожиться при постоянной жажде и сухости во рту. По его словам, эти симптомы могут свидетельствовать о сахарном диабете. Также на наличие этого заболевания может указывать похудение. Кроме того, он призвал обращаться к врачу при частом мочеиспускании.

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По словам Пырикова, сахарный диабет еще можно заподозрить по постоянной усталости. Дополнительно эксперт порекомендовал обратить внимание на заживление ран. Если оно происходит медленно, то это повод обратиться к специалисту. В заключение медик сообщил, что заболевание может также сопровождаться запахом ацетона изо рта и ухудшением зрения.

Ранее кардиолог Ирина Поляева рассказала о причинах холодных рук и ног. По словам врача, людям с этой проблемой стоит проверить уровень гемоглобина в крови.

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