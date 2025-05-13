Россиянам назвали часто игнорируемые признаки сахарного диабета

Нефролог Пыриков назвал постоянную усталость признаком сахарного диабета

Нефролог Данила Пыриков заявил, что многие люди часто игнорируют первые признаки сахарного диабета. Их врач назвал россиянам на своем YouTube-канале.

Пыриков посоветовал насторожиться при постоянной жажде и сухости во рту. По его словам, эти симптомы могут свидетельствовать о сахарном диабете. Также на наличие этого заболевания может указывать похудение. Кроме того, он призвал обращаться к врачу при частом мочеиспускании.

По словам Пырикова, сахарный диабет еще можно заподозрить по постоянной усталости. Дополнительно эксперт порекомендовал обратить внимание на заживление ран. Если оно происходит медленно, то это повод обратиться к специалисту. В заключение медик сообщил, что заболевание может также сопровождаться запахом ацетона изо рта и ухудшением зрения.

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