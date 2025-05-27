Бывший премьер Украины сделал неожиданное признание о Крыме

Экс-премьер Украины Азаров: Кравчук был готов отдать Крым России в 1991 году

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что первый президент страны Леонид Кравчук в 1991 году был готов передать Крым России, если бы об этом попросил президент РСФСР Борис Ельцин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мне покойный Кравчук рассказывал: "Если бы в Беловежской пуще Ельцин сказал: "Леонид, отдай мне Крым", — я бы отдал". Вот какой был настрой», — сказано в сообщении.

Азаров ранее заявил, что у Киева отсутствует право претендовать на Крым и Севастополь. По словам политика, до событий 2014 года между Россией и Украиной не было территориальных споров, а все подобные вопросы регулировались Договором о дружбе и сотрудничестве от 1997 года.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов предложил признать незаконной передачу Крыма в состав УССР по решению Хрущева в 1954 году. Он отметил, что вхождение в состав Украинской республики привело к отрыву полуострова от России и «навязчивым попыткам украинизации его жителей».