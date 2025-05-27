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17:45, 27 мая 2025Мир

На Западе жестко высказались о военной помощи Украине

Лидер французской партии Дюпон-Эньян призвал Париж перестать помогать Украине
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexis Sciard / Globallookpress.com

Франция в связи с проблемами в экономике страны должна перестать оказывать военную помощь Украине и переключиться на внутренние проблемы. Об этом написал лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в социальной сети X.

«Программа (президента Франции Эммануэля) Макрона и его попугая премьер-министра: заставить вас платить по счетам снова и снова. Мой план: прекратить безумную помощь Украине», — указал политик.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что решение канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность передаваемого Киеву оружия является безответственным и может помешать достижению мира.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины терпят неудачу, а также начался диалог о мире. Политик назвал актом империализма провоенную позицию, которую занимают Берлин и Париж.

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