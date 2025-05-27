Во Франции прокомментировали решение Мерца по оружию для Украины

Филиппо: Решение Мерца по оружию для Украины является безответственным

Решение канцлера Германии Фридриха Мерца по снятию ограничений на дальность передаваемого Украине оружия является безответственным и может помешать достижению мира. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, передает РИА Новости.

«Заявление ФРГ опасно, безответственно и призвано предотвратить наступление мира», — отметил французский политик.

Филиппо подчеркнул, что украинский фронт разваливается, начался диалог о мире, а Берлин и Париж занимают провоенную позицию.

По мнению политика, подобные заявления со стороны Германии демонстрируют ее империалистское желание иметь первую в Европе армию и открыть первую военную бригаду в Литве.

Ранее Фридрих Мерц объявил о снятии Берлином ограничений на дальность ударов оружия, поставляемого Украине. Он добавил, что те же ограничения были сняты Великобританией, Францией и США.