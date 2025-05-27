Напавшего с шилом на полицейских россиянина осудили на 16 лет

В Кузбассе суд дал 16 лет заключения мужчине, напавшему с шилом на полицейских

В Кемеровской области суд приговорил жителя Крапивинского района, напавшего на полицейских, к 16 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчину признали виновным в преступлении по статьям 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и 319 («Публичное оскорбление представителя власти») УК РФ. Первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что июле 2023 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения приехал к дому бывшей жены и стал требовать, чтобы она пустила его в квартиру. Женщина вызвала полицию. Прибывшие на место сотрудники попытались задержать дебошира, однако тот на улице стал оскорблять правоохранителей и угрожать им, а потом с шилом попытался ударить в шею одному из них. Действия мужчины были пресечены, однако во время сопровождения в отдел полиции он ударил правоохранителя ногой в голову.

Вину мужчина не признал.

Ранее сообщалось, что жительница Тулы подожгла полицейскую машину из-за телефонных мошенников.

