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14:57, 27 мая 2025Наука и техника

Назначение древних артефактов разгадали спустя век

Childhood in the Past: Артефакты из города Хама оказались детскими погремушками
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Irina and Denis / Shutterstock / Fotodom

Глиняные фрагменты, найденные еще в 1930-х годах в сирийском городе Хама, спустя почти век были опознаны как детские погремушки. Результаты исследования опубликованы в журнале Childhood in the Past. Всего проанализировано 19 фрагментов, датируемых периодом около 2500–2000 годов до нашей эры. Их раскопал датский археолог Харольд Ингольт, однако долгое время находки оставались неидентифицированными.

Пересмотр артефактов произошел благодаря ученому Жоржу Муамару, который узнал характерные формы рукояток, сравнив их с аналогичными погремушками из музея в Дамаске. Объекты оказались полыми внутри и содержали камешки или глиняные шарики. При встряхивании они издавали мягкий звук, напоминающий современные пластиковые игрушки — не громкий, но успокаивающий для младенцев.

Большинство погремушек имело длину от 4,5 до 6 сантиметров и диаметр около 2 сантиметров — размер, подходящий для младенца или маленького ребенка. Некоторые были украшены орнаментом — спиральными или диагональными полосами, а другие оставались однотонными. Поскольку находки обнаружены в жилом квартале, исследователи делают вывод, что они использовались в быту для развлечения и успокоения детей.

Ранее археологи доказали, что торговые сети ацтеков охватывали всю Мезоамерику — от побережья до побережья. Масштабный анализ обсидиановых артефактов из столицы Теночтитлана показал: изделия поступали не только из регионов под контролем ацтеков, но и с территорий соперничающих государств, включая империю пурепeча.

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