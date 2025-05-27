Названа цена самой дешевой квартиры в популярной у россиян стране

ГЖА.рф: Самая дешевая квартира в Аланье стоит 2,8 млн рублей

Самая дешевая вторичная квартира в популярном у россиян турецком городе Аланья стоит 2,8 миллиона рублей. Об этом говорится в исследовании агентства недвижимости ГЖА.рф, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В рамках указанного бюджета можно приобрести студию площадью 31 квадратный метр. Объект располагается на третьем этаже пятиэтажного дома 2019 года постройки.

Основной объем предложения вторичного жилья в Алании сейчас приходится на двухкомнатные квартиры. Минимальная цена покупки в этом сегменте составляет 4,3 миллиона рублей — на 1,7 миллиона дешевле, чем год назад. В городе также представлен широкий выбор трехкомнатных квартир. Самый дешевый такой объект продается за 4,9 миллиона рублей — минус 1,1 миллиона год к году.

Ранее стало известно, что за неполный 2025 год спрос на покупку жилья в Турции с целью получения ВНЖ или гражданства со стороны россиян упал на 37,2 процента.