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17:52, 27 мая 2025Экономика

Названа цена самой дешевой квартиры в популярной у россиян стране

ГЖА.рф: Самая дешевая квартира в Аланье стоит 2,8 млн рублей
Александра Качан (Редактор)
СюжетЦены на квартиры:

Фото: saiko3p / Shutterstock / Fotodom

Самая дешевая вторичная квартира в популярном у россиян турецком городе Аланья стоит 2,8 миллиона рублей. Об этом говорится в исследовании агентства недвижимости ГЖА.рф, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В рамках указанного бюджета можно приобрести студию площадью 31 квадратный метр. Объект располагается на третьем этаже пятиэтажного дома 2019 года постройки.

Основной объем предложения вторичного жилья в Алании сейчас приходится на двухкомнатные квартиры. Минимальная цена покупки в этом сегменте составляет 4,3 миллиона рублей — на 1,7 миллиона дешевле, чем год назад. В городе также представлен широкий выбор трехкомнатных квартир. Самый дешевый такой объект продается за 4,9 миллиона рублей — минус 1,1 миллиона год к году.

Ранее стало известно, что за неполный 2025 год спрос на покупку жилья в Турции с целью получения ВНЖ или гражданства со стороны россиян упал на 37,2 процента.

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