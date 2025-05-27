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17:33, 27 мая 2025Забота о себе

Названы два мешающих похудению фрукта

Врач Торрес: Бананы во время диеты мешают похудеть
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Диетолог Альваро Торрес заявил, что во время диеты стоит исключить из рациона два фрукта. Их он назвал в беседе с изданием El Español.

Как отметил Торрес, людям на диете стоит максимально ограничить употребление бананов. Дело в том, что они содержат большое количество сахара и калорий, поэтому только мешают похудению, пояснил врач.

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Кроме того, по словам специалиста, из рациона следует исключить дыни. Особенно не стоит употреблять их на ночь. Что касается остальных фруктов, Торрес посоветовал съедать по три-пять штук ежедневно, чтобы обеспечить организм антиоксидантами, клетчаткой, водой, минералами и витаминами, а также снизить риск развития нескольких видов рака, болезней пищеварительной и сердечно-сосудистой системы.

Ранее диетолог Татьяна Мещерякова заявила, что не стоит готовить еду сразу на несколько дней вперед. В противном случае, по ее словам, можно заразиться кишечной палочкой.

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