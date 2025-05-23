Россиян предупредили об опасности приготовленной на неделю пищи

Нутрициолог Мещерякова: Готовка продуктов на неделю грозит сальмонеллезом

Готовка продуктов на несколько дней вперед может грозить развитием опасных заболеваний, предупредила нутрициолог Татьяна Мещерякова. Об опасности приготовленной на неделю пищи она рассказала россиянам в беседе с «Известиями».

Специалистка объяснила, что при многократном разогревании продукты теряют витамины и микроэлементы. Более того, повторный нагрев некоторых блюд, к примеру, жареного картофеля, приводит к образованию канцерогенных соединений. Помимо этого, продолжила Мещерякова, при совместном хранении блюд возрастает вероятность перекрестного заражения бактериями от одного продукта к другому. «При неправильном хранении готовая еда становится благоприятной средой для роста бактерий, таких как сальмонелла и кишечная палочка, даже если продукт выглядит свежим», — добавила эксперт.

Нутрициолог призвала охлаждать и помещать готовые блюда в холодильник не позднее чем через два часа после приготовления, в жаркую погоду — не позднее, чем через час. Хранить их в холодильнике нужно не дольше четырех дней. Мещерякова добавила, что мясные продукты и супы сохраняют относительную безопасность только в течение трех-четырех дней, каши и запеканки — не более трех дней.

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