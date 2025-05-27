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19:41, 27 мая 2025Бывший СССР

Украина назвала свои красные линии в переговорах

Брусило: Украина не готова признать российскими Крым и четыре новых региона
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Украина не готова юридически признать Республику Крым, Донецкую и Луганскую народную республики (ДНР и ЛНР), Запорожскую и Херсонскую области частью России. Об этом заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Брусило в эфире телеканала «Рада», трансляция доступна на YouTube.

«Для нас остаются неприемлемыми те же позиции, на которых мы находились и прежде - это невозможность юридического признания Крыма российской территорией, невозможность признания четырех областей территорией России», — заявил он.

По словам Брусило, Украина рассчитывает получить российскую версию меморандума уже 30 мая.

Ранее депутат Верховной Рады Тарас Тарасенко обозначил красные линии Киева на переговорах с Россией. Он отметил, что чертой невозврата являются не территориальные уступки, а потери бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

19 мая президент России Владимир Путин выразил готовность работать с Киевом над совместным текстом меморандума по урегулированию украинского кризиса. По его словам, в его рамках необходимо определить ряд позиций сторон, таких как принципы урегулирования, а также сроки заключения возможного мирного соглашения и прекращения огня.

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