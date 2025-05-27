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16:48, 27 мая 2025Ценности

Названы необходимые в гардеробе пять платьев на лето

Glamour: Платье-рубашка и платье в стиле бохо необходимы в гардеробе летом
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Alones / Shutterstock / Fotodom

Редакторы журнала Glamour назвали необходимые в гардеробе пять платьев на лето 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам экспертов, женщинам следует приобрести платье-рубашку для походов в офис и официальных встреч, а также короткое черное платье из легкого материала, являющееся универсальным. В то же время в список вошли данные вещи в стиле бохо и с цветочным принтом, которые подойдут для отдыха.

Кроме того, журналисты посоветовали включить в гардероб одно трендовое на данный момент платье, например «халтер» (вид одежды с открытой спиной и плечами, где ворот завязывается или крепится на шее на манер петли — прим. «Ленты.ру»).

Ранее в мае редакторы французской версии журнала Vogue также назвали неожиданный предмет гардероба модной заменой платьям на лето 2025 года.

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