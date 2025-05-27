Названа самая популярная у мужчин в 2025 году пластическая операция

Хирург Зимин назвал эндоскопическую подтяжку лица популярной операцией у мужчин

В 2025 году мужчины все чаще обращаются к пластическим хирургам с деликатными запросами, заявил заведующий отделением пластической хирургии клиники «Клазко» Дмитрий Зимин. Самую популярную у мужчин в 2025 году пластическую операцию он назвал «Ленте.ру».

По словам Зимина, наибольшим спросом у мужчин сейчас пользуется эндоскопическая подтяжка лица. «Сегодня мужчины стали лучше понимать, что возрастные изменения лица зачастую связаны с опущением бровей. Поэтому востребованы эндоскопические операции, позволяющие вернуть свежий взгляд, не меняя черт лица», — объяснил он.

Также хирург отметил, что мужчины предпочитают выполнять процедуры поэтапно, чтобы избежать резких перемен.

Мужчине с психоэмоциональной точки зрения сложнее решиться на операцию. Поэтому они предпочитают аккуратные вмешательства, минимальную реабилитацию и помощь косметологов, чтобы не привлекать лишнего внимания к переменам во внешности Дмитрий Зимин пластический хирург

При этом, по наблюдениям Зимина, популярную в 2024 году липоскульптуру — моделирование тела — стали делать реже. «Это была мода, разогретая медиа. Потом пациенты увидели реальные результаты — и разочаровались», — рассказал врач.

Ранее пластический хирург, косметолог Мадина Байрамукова рассказала, как продлить молодость кожи. Она порекомендовала защищать кожу от солнца, а также пить много воды и высыпаться.