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07:00, 17 апреля 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили о неочевидной причине появления пигментных пятен

Доцент Росбиотеха Ильина: БАДы могут приводить к ранней пигментации на коже
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: gpointstudio / Getty Images

Антивозрастную косметику можно начинать использовать с 30-35 лет, но к некоторым возрастным изменениям может привести постоянный прием препаратов и биологически активных добавок (БАДы), считает доцент кафедры кожных и венерических болезней с курсом косметологии Университета РОСБИОТЕХ Инна Ильина. Об этом она сообщила «Ленте.ру».

«Такие косметические средства стимулируют обменные процессы и компенсируют недостаток тех веществ в коже, выработка которых замедляется в среднем после 30 лет. В это время могут появиться пигментные пятна, а позже и себорейный кератоз. Формулы антивозрастной косметики рассчитаны на ее использование примерно с 30-35 лет. Причиной появления пигментации могут быть не только возрастные изменения, но и постоянный прием тех или иных препаратов или БАДов», — сказала Ильина.

Поэтому вопрос подбора средств лучше всего обсуждать с врачом-дерматовенерологом или врачом-косметологом, добавила она.

«Антивозрастная косметика — средства ухода за кожей, которые помогают бороться с такими возрастными изменениями кожи, как тусклый цвет лица, изменение его овала, неравномерное ороговение и потеря влаги кожей, морщины, пигментные пятна, потеря упругости и эластичности кожи», — пояснила доцент.

К усилению пигментации кожи, по словам Ильиной, может приводить потребление продуктов, содержащих каротиноиды. Так, изобилие каротиноидов содержится в оливковом, касторовом, облепиховом, льняном масле, масле баобаба и проростков пшеницы.

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