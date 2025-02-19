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17:24, 19 февраля 2025Забота о себе

Раскрыты восемь секретов продления молодости кожи

Косметолог Байрамукова призвала беречь кожу от солнца, чтобы сохранить молодость
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Пластический хирург, косметолог Мадина Байрамукова рассказала, как продлить молодость кожи. Восемь секретов, помогающих добиться этой цели, она раскрыла в разговоре с «Вечерней Москвой».

В первую очередь косметолог призвала защищать кожу от солнца. «Используйте солнцезащитный крем с SPF не ниже 30 каждый день независимо от времени года и погоды. Важно выбирать средства с широким спектром защиты, блокирующие оба типа лучей. Не забывайте обновлять солнцезащитный крем каждые несколько часов», — посоветовала она.

Байрамукова порекомендовала выпивать не менее восьми стаканов воды в день, чтобы избежать обезвоживания, и высыпаться. Врач отметила, что, чтобы сохранить молодость кожи, лучше всего выбирать шелковые наволочки, так как этот материал уменьшает утрени кожи о ткань. Кроме того, она порекомендовала добавлять больше растительной пищи в рацион, правильно питаться, ограничить количество кофе и алкоголя в рационе, а также двигаться и заниматься спортом.

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Помимо этого, доктор призвала правильно ухаживать за кожей. По ее словам, необходимо использовать мягкое очищающее средство, которое не пересушивает кожу, и увлажняющий крем. Байрамукова также посоветовала подбирать сыворотки и кремы, учитывая личные потребности, и не забывать про эксфолиацию.
Ранее косметолог-дерматовенеролог Анна Есина назвала причину незаживающих царапин. По ее словам, медленная регенерация кожи может быть из-за возраста, лишнего веса и некоторых заболеваний.

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