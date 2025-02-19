Раскрыты восемь секретов продления молодости кожи

Косметолог Байрамукова призвала беречь кожу от солнца, чтобы сохранить молодость

Пластический хирург, косметолог Мадина Байрамукова рассказала, как продлить молодость кожи. Восемь секретов, помогающих добиться этой цели, она раскрыла в разговоре с «Вечерней Москвой».

В первую очередь косметолог призвала защищать кожу от солнца. «Используйте солнцезащитный крем с SPF не ниже 30 каждый день независимо от времени года и погоды. Важно выбирать средства с широким спектром защиты, блокирующие оба типа лучей. Не забывайте обновлять солнцезащитный крем каждые несколько часов», — посоветовала она.

Байрамукова порекомендовала выпивать не менее восьми стаканов воды в день, чтобы избежать обезвоживания, и высыпаться. Врач отметила, что, чтобы сохранить молодость кожи, лучше всего выбирать шелковые наволочки, так как этот материал уменьшает утрени кожи о ткань. Кроме того, она порекомендовала добавлять больше растительной пищи в рацион, правильно питаться, ограничить количество кофе и алкоголя в рационе, а также двигаться и заниматься спортом.

Помимо этого, доктор призвала правильно ухаживать за кожей. По ее словам, необходимо использовать мягкое очищающее средство, которое не пересушивает кожу, и увлажняющий крем. Байрамукова также посоветовала подбирать сыворотки и кремы, учитывая личные потребности, и не забывать про эксфолиацию.

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