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17:43, 6 февраля 2025Забота о себе

Врач назвала причины незаживающих царапин

Дерматолог Есина: При диабете и варикозе царапины заживают медленнее
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yana_vinnikova / Shutterstock / Fotodom

При некоторых заболеваниях царапины заживают медленнее, рассказала косметолог-дерматовенеролог Анна Есина. Причины незаживающих царапин она назвала в беседе с изданием «Доктор Питер».

По ее словам, в первую очередь скорость регенерации кожных покровов зависит от скорости обмена веществ. Дерматолог отметила, что метаболизм напрямую связан с возрастом: чем старше человек, тем больше времени требуется на заживление ран. Еще одной причиной медленной регенерации тканей врач назвала избыток массы тела — у людей с лишним весом кожа восстанавливается медленнее.

Кроме того, продолжила Есина, медленно заживают царапины при хронической венозной недостаточности, атеросклерозе артерий и варикозе, а также при диабете. Это связано с тем, что высокий уровень глюкозы в крови нарушает процесс кровообращения, поэтому питательные вещества своевременно не поступают к поврежденным тканям. Кроме того, высокий уровень сахара ухудшает работу лейкоцитов, которые ответственны за борьбу с инфекцией, попадающей в рану.

Повреждения кожи могут долго не заживать при хронической сердечной недостаточности. Один из симптомов заболевания — отеки. Именно они в сочетании с замедленным кровотоком провоцируют длительную регенерацию кожи

Анна Есинакосметолог-дерматовенеролог

Также раны могут долго заживать при анемии, ВИЧ, хронических заболеваниях легких, перечислила Есина.

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