Врач назвала причины незаживающих царапин

Дерматолог Есина: При диабете и варикозе царапины заживают медленнее

При некоторых заболеваниях царапины заживают медленнее, рассказала косметолог-дерматовенеролог Анна Есина. Причины незаживающих царапин она назвала в беседе с изданием «Доктор Питер».

По ее словам, в первую очередь скорость регенерации кожных покровов зависит от скорости обмена веществ. Дерматолог отметила, что метаболизм напрямую связан с возрастом: чем старше человек, тем больше времени требуется на заживление ран. Еще одной причиной медленной регенерации тканей врач назвала избыток массы тела — у людей с лишним весом кожа восстанавливается медленнее.

Кроме того, продолжила Есина, медленно заживают царапины при хронической венозной недостаточности, атеросклерозе артерий и варикозе, а также при диабете. Это связано с тем, что высокий уровень глюкозы в крови нарушает процесс кровообращения, поэтому питательные вещества своевременно не поступают к поврежденным тканям. Кроме того, высокий уровень сахара ухудшает работу лейкоцитов, которые ответственны за борьбу с инфекцией, попадающей в рану.

Повреждения кожи могут долго не заживать при хронической сердечной недостаточности. Один из симптомов заболевания — отеки. Именно они в сочетании с замедленным кровотоком провоцируют длительную регенерацию кожи Анна Есина косметолог-дерматовенеролог

Также раны могут долго заживать при анемии, ВИЧ, хронических заболеваниях легких, перечислила Есина.

Ранее косметолог Марият Мухина назвала портящие кожу напитки и продукты. По ее словам, негативно на состояние кожи влияет избыточное потребление сахара: оно провоцирует появление морщин.

