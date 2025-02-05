Перечислены портящие кожу продукты

Косметолог Мухина: Красное мясо и алкоголь ухудшают состояние кожи

Некоторые продукты могут ухудшать состояние кожи, рассказала врач-косметолог Марият Мухина. Портящие кожу напитки и продукты она перечислила в беседе с Life.ru.

По ее словам, негативно на состояние кожи влияет избыточное потребление сахара: оно провоцирует появление морщин. «Это относится как к сахару, так и к белой муке и сладким изделиям. Чрезмерное потребление сахара может привести к так называемому "сахарному лицу"», — предупредила она.

В чипсах, фастфуде и жареных снеках есть трансжиры, консерванты и добавки, провоцирующие воспалительные процессы и усугубляющие старение кожи, добавила специалистка. Она также подчеркнула, что красное мясо и колбасные изделия усиливают воспаление в организме, а также содержат насыщенные жиры, которые могут приводить к атеросклерозу мелких сосудов и образованию возрастных изменений.

Вреден для кожи и алкоголь: он вызывает обезвоживание организма, из-за чего кожа становится сухой и теряет упругость. Кроме того, спиртное может привести к закупорке и воспалению лимфатических сосудов, вызвав отечность и появление мешков под глазами, объяснила она. К сухости и тусклости из-за обезвоживания приводит избыток кофеина, особенно при недостатке жидкости в организме, добавила Мухина. Кроме того, чрезмерное потребление соли ведет к отекам вокруг глаз, истончению кожи и так называемым почечным отекам.

Для поддержания здоровья кожи и замедления ее старения Мухина порекомендовала обогащать рацион свежими фруктами и овощами с высоким содержанием антиоксидантов: ягодами, орехами и рыбой с омега-3 жирными кислотами. Важно также поддерживать водный баланс, чтобы кожа оставалась увлажненной, заключила косметолог.

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