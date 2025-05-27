Неучтенного вора в законе задержали в Москве

В Москве МВД и ФСБ задержали неучтенного вора в законе Леху Московского

В Новой Москве сотрудники МВД и ФСБ России задержали 53-летнего жителя Алексея Иванова, более известного в воровских кругах как Леха Московский. Об этом сообщает ИА «Прайм Крайм».

По данным источника, это произошло ночью 24 мая. Одновременно в Нижнем Новгороде были задержаны 18 членов преступной группы Иванова — им предъявили обвинения по статье о незаконном проведении азартных игр. Шестерых из них, а также самого Иванова взяли под стражу.

Иванова называют коронованным вором в законе, которому удавалось скрывать свой статус от правоохранителей. О существовании неучтенного криминального авторитета стало известно более года назад. По данным оперативников, он был коронован в 1997 году кутаисским вором в законе Дато Себискверадзе и в 2007 году попал под задержание, однако тогда его не узнали. На этот раз от вопроса оперативников о своем статусе Иванов уклонился.

Ранее сообщалось, что в Москве вору в законе Хоботу дали восемь лет колонии за криминальный статус.