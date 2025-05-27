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20:20, 27 мая 2025Моя страна

Новый вид людей найден в Денисовой пещере

Nature Communications: В Денисовой пещере на Алтае найдены следы Homo sapiens
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mariana_Rusanovschi / Reuters

В Денисовой пещере на Алтае найдены следы современных людей — Homo sapiens. Исследование, заявляющее о новом виде человека в этой местности, публикуется на площадке Nature Communications.

Уникальность российской пещеры заключается в том, что это единственное место, где жили денисовцы, неандертальцы и, как выяснилось, Homo sapiens. Ученые, делая очередной анализ ДНК, смогли восстановить хронологию заселения пещеры, показав, когда именно в ней жили древние люди.

На данный момент самой старой денисовской ДНК, найденной в этом районе, насчитывается примерно 250 тысяч лет. При этом самым ранним каменным изделиям денисовцев сейчас около 200 тысяч лет. Все это указывает на то, что «вымерший гоминид» находился в пещере, даже когда там уже поселились неандертальцы. Последних же сменили Homo sapiens — это произошло в период 25-20 тысяч лет назад.

Также исследователи заключили, что среда обитания в Денисовой пещере была наименее благоприятной для денисовцев, но более подходящей для неандертальцев. Помимо этого, ученые предположили, что причина, по которой ушли гоминиды, — не глобальное изменение климата, а лишь встреча с современными людьми.

Ранее российские ученые описали древнейший клад украшений из Денисовой пещеры на Алтае. Все эти ценности относятся к эпохе верхнего палеолита. Таким образом, это самые ранние изделия, найденные в северной и центральной частях Азии.

Денисовская пещера на Алтае считается памятником археологии, «сопоставимым по значимости с пирамидами Египта». Такое название пещере было дано, вероятно, в честь аскета Дионисия, жившего в ней в XVIII веке. В 2010-м шведский палеогенетик Сванте Паабо также смог выявить там новый подвид людей, исследовав часть найденной фаланги пальца человека.

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