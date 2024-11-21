Российские ученые сообщили о древнейшем кладе украшений из Денисовой пещеры

Ученые ИАЭТ СО РАН описали древнейший клад из Денисовой пещеры

Российские ученые описали древнейший клад украшений из Денисовой пещеры на Алтае. Об этом сообщает «Родина» со ссылкой на исследование ИАЭТ СО РАН.

Все описанные учеными украшения относятся к эпохе верхнего палеолита. Таким образом, это самые ранние изделия, найденные в северной и центральной частях Азии. Целая коллекция разнообразных «ценностей» была найдена в верхней части плейстоценовой толщи пещеры.

Как отмечается, удивительными выглядят украшения из раковин моллюсков и яиц гигантских налетающих птиц, следы которых никогда не встречали на Алтае. Помимо этого, часть изделий была сделана из хлоритолита, который отсутствует в этом регионе. Уникальное своеобразие коллекции из Денисовой пещеры придают также бляшки, кольца, подвески, нашивные пластины с просверленными полостями, браслеты и диадемы, изготовленные из бивня мамонта.

Ученые сделали вывод, что многие материалы для изделий, в том числе бивни мамонта, доставлялись древними людьми из далеких земель. В частности, из предгорья Алтая, Монголии и Западного Забайкалья.

Археологи делают открытия в этой пещере до сих пор. В частности, недавно в самых древних ее слоях были найдены необычные каменные изделия. Уточнялось, что это был «облик каменного инвентаря» первых людей. Помимо этого, в пещере оказались останки загадочного человеческого предка — денисовца, и уникальные украшения из мрамора и костей мамонта.

Денисовская пещера на Алтае считается памятником археологии, «сопоставимым по значимости с пирамидами Египта». Такое название пещере было дано, вероятно, в честь аскета Дионисия, жившего в ней в XVIII веке. В 2010-м шведский палеогенетик Сванте Паабо также смог выявить там новый подвид людей, исследовав часть найденной фаланги пальца человека.