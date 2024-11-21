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19:10, 21 ноября 2024Моя страна

Российские ученые сообщили о древнейшем кладе украшений из Денисовой пещеры

Ученые ИАЭТ СО РАН описали древнейший клад из Денисовой пещеры
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Cheburgenator / Wikimedia

Российские ученые описали древнейший клад украшений из Денисовой пещеры на Алтае. Об этом сообщает «Родина» со ссылкой на исследование ИАЭТ СО РАН.

Все описанные учеными украшения относятся к эпохе верхнего палеолита. Таким образом, это самые ранние изделия, найденные в северной и центральной частях Азии. Целая коллекция разнообразных «ценностей» была найдена в верхней части плейстоценовой толщи пещеры.

Как отмечается, удивительными выглядят украшения из раковин моллюсков и яиц гигантских налетающих птиц, следы которых никогда не встречали на Алтае. Помимо этого, часть изделий была сделана из хлоритолита, который отсутствует в этом регионе. Уникальное своеобразие коллекции из Денисовой пещеры придают также бляшки, кольца, подвески, нашивные пластины с просверленными полостями, браслеты и диадемы, изготовленные из бивня мамонта.

Ученые сделали вывод, что многие материалы для изделий, в том числе бивни мамонта, доставлялись древними людьми из далеких земель. В частности, из предгорья Алтая, Монголии и Западного Забайкалья.

Археологи делают открытия в этой пещере до сих пор. В частности, недавно в самых древних ее слоях были найдены необычные каменные изделия. Уточнялось, что это был «облик каменного инвентаря» первых людей. Помимо этого, в пещере оказались останки загадочного человеческого предка — денисовца, и уникальные украшения из мрамора и костей мамонта.

Денисовская пещера на Алтае считается памятником археологии, «сопоставимым по значимости с пирамидами Египта». Такое название пещере было дано, вероятно, в честь аскета Дионисия, жившего в ней в XVIII веке. В 2010-м шведский палеогенетик Сванте Паабо также смог выявить там новый подвид людей, исследовав часть найденной фаланги пальца человека.

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