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17:43, 27 мая 2025Экономика

В ОПЕК+ собрались дополнительно нарастить добычу нефти

Reuters: ОПЕК+ на этой неделе согласует ускоренный рост добычи нефти в июле
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

На этой неделе участники соглашения ОПЕК+ согласуют очередной этап ускоренного повышения добычи нефти. Об этом со ссылкой на трех делегатов сообщает Reuters.

Группа из 22 участников соберется в среду, однако решение о росте добычи на 411 тысяч баррелей в сутки вместо 135 тысяч будет принято в субботу, когда встречу проведут делегации восьми стран.

Аналитики считают вероятность нового повышения высокой, указывая, что оно уже заложено в нефтяные котировки. По состоянию на середину дня вторника, 27 мая, стоимость нефти Brent упала до 63,5 доллара за баррель. После первого неожиданно резкого роста добычи, о котором стало известно в марте, цены падали ниже 60 долларов.

Само повышение добычи началось только в мае, июньский рост был согласован в конце апреля. По данным СМИ, Саудовская Аравия, по инициативе которой стратегия ОПЕК+ развернулась, намерена не только наказать участников соглашения, нарушавших квоты, но и вернуть долю на рынке. В первую очередь удар направлен на сланцевую нефть из США.

Ранее Financial Times выяснило, что крупнейшие нефтяные компании США собираются сокращать бурение и добычу в связи с тем, что работа на отдельных месторождениях становится нерентабельной.

Для обеспечения уровня безубыточности им необходимы цены на сорт WTI выше 65 долларов за баррель, но в последние месяцы они значительно ниже. По данным S&P Global Commodity Insights, добыча в США снизится впервые за десятилетие, если не учитывать 2020 год, когда провал в производстве был связан с пандемией COVID-19.

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