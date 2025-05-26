Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:52, 26 мая 2025Экономика

Американские нефтяные компании пошли вопреки желанию Трампа

FT: Нефтяные компании США собрались сокращать добычу из-за резкого падения цен
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Liz Hampton / Reuters

Руководители крупнейших нефтяных компаний США собираются сокращать бурение и добычу и говорят о конце сланцевого бума из-за проблем с рентабельностью производства. Об этом со ссылкой на участников рынка и аналитиков пишет Financial Times.

Стоимость эталонного для США сорта нефти WTI на прошлой неделе остановилась на отметке 61,5 доллара за баррель. При этом, по оценке Федерального резервного банка Далласа, для выхода на уровень безубыточности сланцевым производителям нужно не менее 65 долларов, а в текущих условиях он выглядит малодостижимым.

Желания президента США Дональда Трампа, настаивающего на увеличении добычи для еще более резкого падения цен, не влияют на настроения в отрасли. Глава государства ни разу не говорил, каким образом он собирается поддерживать компании в момент, когда цены на нефть опустятся ниже себестоимости, как будто этот момент его не волнует.

Годом ранее стоимость нефти была на четверть выше, что позволяло американским нефтяникам наращивать добычу и увеличивать долю на рынке. Но в этом году, по данным S&P Global Commodity Insights, добыча снизится впервые за десятилетие.

Материалы по теме:
Трамп обложил пошлинами товары из 185 стран. Досталось даже пингвинам с необитаемых островов Херд и Макдональд, но не России
Трамп обложил пошлинами товары из 185 стран. Досталось даже пингвинам с необитаемых островов Херд и Макдональд, но не России
3 апреля 2025
«Люди начали паниковать». Почему Трамп сначала объявил миру торговую войну, а потом сдал назад?
«Люди начали паниковать». Почему Трамп сначала объявил миру торговую войну, а потом сдал назад?
10 апреля 2025

Аналитики не учитывают 2020 год, когда из-за пандемии COVID-19 на производство влияли другие факторы. Тем не менее тогда падение добычи привело к массовым банкротствам. Генеральный директор Devon Energy Клэй Гаспар на встрече с инвесторами предупредил, что компания находится в состоянии повышенной готовности, потому что ситуация становится все сложнее.

Исполнительный директор Continental Resources, одной из крупнейших частных энергетических компаний США, уверен в скором оттоке капитала. Бывший глава компании Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд добавит, что если цена на нефть упадет до 50 долларов за баррель, то США потеряют 300 тысяч баррелей в сутки, а Саудовская Аравия станет наращивать свою долю.

Ранее американский инвестиционный банк Goldman Sachs по итогам анализа сообщений в Трампа в соцсетях выяснил, что больше всего ему нравится, когда цены колеблются в диапазоне 40-50 долларов за баррель. На этом фоне глава Белого дома одобрил действия Саудовской Аравии, которая изменила стратегию и перешла к резкому увеличению добычи для выдавливания конкурентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Германия сняла ограничения по дальности с военных поставок Украине

    Россиян предупредили о крупнейшей за 20 лет вспышке лихорадки в азиатской стране

    Мама Мия из Новосибирского зоопарка показала своих котят

    Выявлен неожиданный вред поцелуев

    В ЕС высказались об ужесточении санкций

    У Леры Кудрявцевой захотели отсудить крупную сумму

    Трамп назвал Байдена отбросом

    К фигурантам дела о взрыве в российском городе заявлен иск на 300 миллионов рублей

    Женщина начала говорить с английским акцентом после операции

    Мертвого чиновника нашли под окнами здания правительства российского региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости