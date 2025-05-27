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14:07, 27 мая 2025Россия

В России вспомнили предсказание Жириновского о геях в космосе

Блогер Островский нашел предсказание Жириновского о геях в космосе
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

На первых этапах покорения космоса астронавты будут вынуждены довольствоваться гомосексуальными (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) отношениями и мастурбацией — это предсказание сделал сооснователь ЛДПР Владимир Жириновский в ставшей библиографической редкостью книге «Азбука секса», написанной им в соавторстве с Владимиром Юровицким. Посвященный геям отрывок из книги нашел российский блогер, автор Telegram-канала «На Youtube уже больше 17ти лет!» Николай Островский.

Блогер вспомнил о книге Жириновского, посвященной всем формам секса между людьми. В приведенном тексте российский политик или его соавтор (неизвестно, какую часть написал сам основатель ЛДПР) рассуждает о проблеме удовлетворения сексуальной потребности в условиях закрытого коллектива на космическом корабле или в колонии поселенцев на новой планете.

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Среди тезисов, которые выдвигаются в книге Жириновского и Юровицкого, — необходимость отправлять для покорения космоса исключительно физически развитых «отборных и крепких», а также «сексуально требовательных» мужчин, каждого из которых невозможно «обеспечить женщиной».

Нормальный гетеросекс в космосе невозможен, он может появтиться лишь на очень далеких ступенях развития космической цивилизации, которых еще не видно

Владимир Жириновский и Владимир Юровицкий

Авторы книги также предположили, что после того, как строить космические базы начнут и женщин, их может ждать судьба «сексесс», «обслуживающих всех членов колонии без какой-либо дискриминации». «Легко понять, насколько велика будет ответственность этих женщин за благополучие соответствующих микросоциумов», — подытожили Жириновский и Юровицкий.

Из-за свойства предсказаний Жириновского сбываться россияне прозвали политика Вовангой. Он с точностью до двух дней предсказал дату начала спецоперации на Украине, объявление частичной мобилизации, ранее — воссоединение Крыма с Россией, а в 2004 году фразой «ваш будущий президент — негр» — президентство Барака Обамы.

Политолог Максим Богачев в разговоре с «Лентой.ру» заявлял, что предсказания Жириновского сбываются, так как политик «был явно человеком неглупым и образованным» и имел доступ к инсайдерской информации.

ЖЗЛ
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