Опубликовано видео работы системы ПВО в атакованном Украиной регионе России

Опубликовано видео работы системы ПВО над Воронежской областью

Опубликовано видео работы системы противовоздушной обороны (ПВО) над Воронежской областью. Их разместил Telegram-канал «Воронежское».

В ночь на 27 мая регион был атакован Вооруженными силами Украины (ВСУ). На кадрах видна серия вспышек, озаряющих ночное небо. За ними слышны звуки взрывов.

Запись была сделана в районе Борисоглебска, уточняет канал. Иных сведений об атаке не приводится.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отражении атаки ВСУ. По его данным, средствами ПВО было уничтожено свыше 20 атаковавших регион дронов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.