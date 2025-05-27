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06:38, 27 мая 2025Россия

Воронежский губернатор раскрыл подробности атаки на регион

Воронежский губернатор Гусев сообщил об уничтожении более 20 дронов над регионом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

В ночь на вторник, 27 мая, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 20 беспилотников над территорией Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram.

Предварительно, пострадавших и разрушений нет. По словам Гусева, в результате падения обломков дрона на востоке области загорелся лес, но огонь уже потушили.

Он добавил, что на территории региона продолжает действовать режим опасности атаки беспилотников.

Ранее стало известно, что три российских аэропортах приостановили работу. В авиагаванях Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

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