Воронежский губернатор раскрыл подробности атаки на регион

Воронежский губернатор Гусев сообщил об уничтожении более 20 дронов над регионом

В ночь на вторник, 27 мая, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 20 беспилотников над территорией Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram.

Предварительно, пострадавших и разрушений нет. По словам Гусева, в результате падения обломков дрона на востоке области загорелся лес, но огонь уже потушили.

Он добавил, что на территории региона продолжает действовать режим опасности атаки беспилотников.

Ранее стало известно, что три российских аэропортах приостановили работу. В авиагаванях Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.