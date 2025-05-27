Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:43, 27 мая 2025Россия

Ожидавшему булочки клиенту российской пекарни оторвало палец

В Ингушетии клиент пекарни случайно прострелил себе руку из пистолета
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Ингушетии клиент пекарни в Сунженском районе случайно прострелил себе руку пневматическим оружием конструкции Макарова. Об этом сообщило региональное МВД в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, 18-летнего россиянина госпитализировали с огнестрельным ранением левой кисти с отрывом фаланги пальца. Полицейские изъяли оружие и передали его на экспертизу. Пострадавшего привлекли к административной ответственности по административной статье о нарушении правил ношения оружия.

В свою очередь, Mash Gor выяснил, что инцидент произошел, когда покупатель ожидал заказанные им булочки. По информации издания, мужчина начал крутить пистолет в руках и случайно нажал на курок. При этом подчеркивается, что у пострадавшего имелись документы на оружие.

Ранее взрыв петарды оторвал палец гимназисту из Санкт-Петербурга. Как стало известно,15-летний восьмиклассник использовал пиротехническое изделие дома, и оно взорвалось у него в руке. В результате подросток лишился фаланги третьего пальца, остальные получили рваные раны.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жителей российского региона эвакуировали из-за атаки ВСУ. За ночь уничтожено почти 100 украинских беспилотников

    Пилоты увидели похожий на шар НЛО в небе над Россией

    Названа доля нацвалют в расчетах между странами СНГ

    Арестованный за мошенничество бывший адвокат Пашаев попросился на СВО

    Годовалая девочка пережила два укуса ядовитой змеи

    План стран Европы по отправке военных на Украину назвали мертвым

    Умер легендарный автор комиксов Marvel и DC

    Бывшего профессора МГУ нашли без признаков жизни после звонков телефонных мошенников

    В российском городе пассажиров автобуса ошпарило кипятком

    Грузия задержала укравшего криптовалюту олигарха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости