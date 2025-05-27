Ожидавшему булочки клиенту российской пекарни оторвало палец

В Ингушетии клиент пекарни случайно прострелил себе руку из пистолета

В Ингушетии клиент пекарни в Сунженском районе случайно прострелил себе руку пневматическим оружием конструкции Макарова. Об этом сообщило региональное МВД в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, 18-летнего россиянина госпитализировали с огнестрельным ранением левой кисти с отрывом фаланги пальца. Полицейские изъяли оружие и передали его на экспертизу. Пострадавшего привлекли к административной ответственности по административной статье о нарушении правил ношения оружия.

В свою очередь, Mash Gor выяснил, что инцидент произошел, когда покупатель ожидал заказанные им булочки. По информации издания, мужчина начал крутить пистолет в руках и случайно нажал на курок. При этом подчеркивается, что у пострадавшего имелись документы на оружие.

Ранее взрыв петарды оторвал палец гимназисту из Санкт-Петербурга. Как стало известно,15-летний восьмиклассник использовал пиротехническое изделие дома, и оно взорвалось у него в руке. В результате подросток лишился фаланги третьего пальца, остальные получили рваные раны.