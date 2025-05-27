Пассажир с диареей и рвотой в самолете описал свой опыт фразой «это было жестоко»

Пассажир авиакомпании Air Canada пережил пищевое отравление во время длительного международного полета и признался, что это было одним из самых сильных переживаний в его жизни. Своей историей он поделился на форуме Reddit.

Пользователь с ником Major_Split рассказал, что на рейсе из Лондона в Ванкувер 16 мая у него начались рвота и диарея и он находился в таком состоянии почти шесть часов. «Это было жестоко и, честно говоря, немного страшно пережить на высоте 35 тысяч футов (около 10,6 тысячи метров — прим. «Ленты.ру»)», — такой фразой описал свой опыт путешественник.

По словам автора публикации, бортпроводникам пришлось обращаться за помощью к пассажирам, так как состояние мужчины стремительно ухудшалось. На призыв откликнулся врач по имени Адам.

«Он дал мне лекарства от тошноты и даже вколол морфин, когда боль стала невыносимой. В какой-то момент я начал неудержимо трястись», — признался Major_Split.

Пользователь форума похвалил врача за то, что тот был «спокойным, сострадательным и невероятно добрым». Адам даже уступил своему пациенту лежачее место в бизнес-классе, чтобы тот смог отдохнуть в комфорте, пока действуют лекарства.

«Доктору Адаму — где бы вы ни были — спасибо. У меня нет слов, чтобы выразить, как много значили для меня ваши действия. И экипажу Air Canada — спасибо за то, что справились с трудной ситуацией с таким профессионализмом и сердечностью. Я никогда этого не забуду», — написал Major_Split.

Ранее пассажира авиакомпании Etihad Airways вырвало 30 раз после съеденного в самолете «вонючего» блюда. Мужчина назвал свой опыт «рейсом из ада».

