Политолог оценил вероятность мирного урегулирования конфликта Израиля и ХАМАС

Политолог Манойло: Перемирие Израиля и ХАМАС не приведет к миру

Возможное перемирие между Израилем и ХАМАС не приведет к тому, что Израиль вернется к мирному существованию, согласие ХАМАС на прекращение огня – попытка повлиять на позитивное восприятие организации, считает профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Манойло. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Складывается ощущение, что Израиль решил окончательно решить вопрос с ХАМАС. Думать, что данное перемирие приведет к тому, что Израиль вернется к формуле мирного существования, крайне наивно. Скорее всего, здесь идет игра, рассчитанная на внешнеполитические круги и аудиторию», — сказал Манойло.

По его мнению, ХАМАС, соглашаясь на перемирие, пытается показать, что он организация, которой не чужд гуманизм.

Израиль заявляет о том, что ХАМАС — это террористы, а с ними разговор короткий, а точнее, вообще никакого разговора не следует вести, потому что они будут уничтожать израильтян, как военных, так и мирное население при всякой удобной возможности Андрей Манойло профессор МГУ имени М.В. Ломоносова

ХАМАС же своим заявлением показывает, что он одна из сторон конфликта, а не террористическая ячейка, пояснил он. На данный момент сложно сказать, пойдет ли Израиль на диалог с ХАМАС, считает эксперт.

«Диалог возможен только в том случае, если стороны признают друг друга в качестве сторон, которые могут в этом диалоге участвовать. Это приведет к тому, что Израиль вынужден будет поломать ряд своих позиций по отношению к ХАМАС, которые у него на сегодняшний момент были и на которые он опирается. Пойдет он на это или нет? Сложно сказать», — подытожил профессор.

Ранее стало известно о том, что Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС обсуждают возможность прекращения огня в секторе Газа на 60 дней. Так, предложение, представленное в координации со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, представляет собой комплексную основу для 60-дневного прекращения огня и включает освобождение десяти израильских заложников.