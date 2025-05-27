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20:14, 27 мая 2025Интернет и СМИ

Популярный российский комик побывал в Англии и назвал ее недостаток

Комик Дмитрий Журавлев побывал в Англии и раскритиковал местную еду
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Популярный российский комик и актер Дмитрий Журавлев побывал в Англии и раскритиковал местную еду. Недостаток этой страны он назвал в своем Telegram-канале.

«Скажу про еду в Англии. Это жестко, очень плохо. Прям все невкусно», — заявил юморист.

В частности, Журавлев отметил, что ему не понравилась традиционная британская жареная рыба с картошкой, также известная как «фиш-энд-чипс». По словам комика, блюдо показалось ему слишком жирным.

Говоря о достоинствах Англии, юморист назвал архитектуру. «Ты смотришь и понимаешь, что вот это очень все старо. И там уделяют внимание деталям. Вот самые маленькие архитектурные элементы так красиво сделаны», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что родившийся в России и живущий в Великобритании комик Константин Кисин назвал Лондон дорогим и небезопасным городом. Так, говоря о проблемах с криминалом в британской столице, он уточнил, что это выражается в том числе в мелких нарушениях закона.

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