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12:15, 27 мая 2025ЭкономикаЭксклюзив

В Госдуме отреагировали на желание ЕС снизить потолок цен на российскую нефть

Депутат Кирьянов: Снижение потолка цен на нефть из РФ не повлияет на бюджет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Снижение Евросоюзом потолка цен на российскую нефть коренным образом не повлияет на бюджет страны, полагает зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. На желание объединения усилить санкции он отреагировал в беседе с «Лентой.ру».

Парламентарий назвал сегодняшние санкции Евросоюза очередным проявлением бессмысленности политики этого образования.

«Мы понимаем, что номинальное снижение стоимости российской нефти не будет коренным образом влиять на бюджет России, поскольку сегодня мы работаем с нашими партнерами по другому вектору. Сегодня мы снижаем долю нефтегазовых доходов и замещаем их другими видами бюджетных поступлений. Более того, вредность этой санкции относится больше к странам Евросоюза, чем к России», — поделился депутат.

Ранее Financial Times (FT) сообщила, что Еврокомиссия при поддержке ведущих стран Европейского союза, включая Францию, Германию и Италию, добивается резкого снижения так называемого потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, но пока не получила единогласной поддержки всех 27 стран сообщества.

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