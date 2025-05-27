Брюссель, Париж, Берлин и Рим захотели резко снизить потолок цен на российскую нефть

FT: Ведущие страны ЕС хотят усилить санкции, снизив потолок цен на нефть из РФ

Еврокомиссия (ЕК) при поддержке ведущих стран Европейского союза, включая Францию, Германию и Италию, добивается резкого снижения так называемого потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, но пока не получила единогласной поддержки всех 27 стран сообщества. Об этом со ссылкой на источники пишет Financial Times (FT).

По данным издания, инициатива, реализовать которую захотели в Брюсселе, Париже, Берлине и Риме, может быть включена в 18-й пакет антироссийских санкций. Призыв к снижению указанного потолка, по информации FT, хотели включить и в итоговое заявление после недавней встречи министров финансов стран G7, но не стали этого делать по просьбе главы Минфина США Скота Бессента.

Судя по тому, что ранее в мае речь шла о снижении ценового потолка до 50 долларов, позиция ЕК в последнее время претерпела ужесточение. Это сказывается и на риторике европейского истеблишмента. Так, недавно вступивший в должность канцлера ФРГ Фридрих Мерц утверждает, что Германия и ее союзники хотят конфисковать замороженные активы России, если будет найдена возможность сделать это «по закону», а глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о недостаточности введенных ограничений и поделился планами «раз и навсегда задушить» экономику РФ.

С момента введения потолок цен на российскую нефть составляет 60 долларов за баррель. При этом в последние месяцы стоимость основного экспортного сорта Urals опустилась ниже, что может позволять российским компаниям увеличивать объемы поставок, использовать западные танкеры и страхование.

В России указом главы государства запрещено поставлять отечественные нефть и нефтепродукты при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование ценового потолка.