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15:47, 19 мая 2025Экономика

Евросоюз собрался снизить потолок цен на российскую нефть

Reuters: ЕС собирается снизить потолок цен на российскую нефть до $50 за баррель
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

На этой неделе Евросоюз предложит министрам финансов стран G7 снизить потолок цен на российскую нефть, поставляемую по морю, до, скорее всего, 50 долларов за баррель. Об этом со ссылкой на европейских чиновников сообщает Reuters.

Сам факт готовящегося предложения подтвердил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, уточнив, так в Европе рассматривают такую меру в контексте 18-го пакета санкций.

В то же время он не указал, до какого уровня в ЕС намерены снизить предельную цену на российскую нефть. Для начала нужен интерес со стороны других участников «семерки» и обсуждение.

С момента его введения потолок цен на российскую нефть составляет 60 долларов за баррель. Однако в последние месяцы основной экспортный сорт Urals стоит значительно дешевле этой отметки (в том числе опускался ниже 50 долларов), что позволяет российским компаниям увеличивать объемы поставок, использовать западные танкеры и страхование.

В связи с падением цен, как ранее подсчитало агентство, нефтегазовые доходы России в мае снизятся на треть по сравнению с уровнями годичной давности, до 0,52 триллиона рублей или 6,5 миллиарда долларов. На этом фоне Минфин уже подготовил пересмотр параметров федерального бюджета, предполагающий утроение его дефицита по итогам года.

Также глава Минфина Антон Силуанов не исключил изменение цены отсечения в бюджетном правиле, которая устанавливает отметку для пополнения или расходования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Сейчас эта цена составляет 60 долларов за баррель, так что деньги из ФНБ расходуются.

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