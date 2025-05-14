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13:53, 14 мая 2025Экономика

Французский министр собрался «душить» экономику России

Глава МИД Франции заявил о плане «схватить за горло» и «задушить» экономику РФ
Дмитрий Воронин
Жан-Ноэль Барро

Жан-Ноэль Барро. Фото: Abdul Saboor / Pool / Reuters

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, комментируя одобренный 14 мая 17-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, заявил о недостаточности введенных ограничений и поделился планами «раз и навсегда задушить экономику России». Его высказывания приводит Reuters.

Под санкции, согласно последним данным, попадут 189 танкеров, которые перевозят российскую нефть под флагами различных государств.

Ранее в Европе признали достижение предела в вопросе действенности вводимых ограничений, но Барро считает, что давление, которое он связывает с украинским конфликтом, следует продолжить. Используя весьма своеобразную для дипломата образность, он подчеркнул, что нужно «готовиться к расширению разрушительных санкций», которые он собирается обсудить в четверг с американским сенатором Линдси Грэмом. Последний, по словам французского министра, готовит законопроект о введении 500-процентной пошлины для стран, импортирующих российскую нефть. «Закрытие крана схватит Россию за горло», — полагает глава МИД.

Риторика Барро и раньше звучала странно для главы дипломатии одной из крупнейших европейских стран и ядерной державы. Так, в феврале он высказался о том, что французам ради большей независимости в оборонной сфере предстоит «затянуть пояса» и «пойти на жертвы». Министр уточнил, что участвовать в покрытии военных расходов и трат на борьбу с последствиями изменения климата должны в стране абсолютно все, а также призвал проводить связанную с этим вопросом «разъяснительную работу» начиная уже со школы.

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