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13:02, 14 мая 2025Экономика

Евросоюз введет санкции против перевозящих российскую нефть танкеров

Фон дер Ляйен: Евросоюз введет санкции против 189 перевозящих нефть танкеров
Вячеслав Агапов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) введет санкции против 189 танкеров, которые перевозят российскую нефть под флагами различных государств. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В рамках 17-го пакета санкций против РФ будут усилены попытки сократить энергетический экспорт России. Попавшим под ограничения судам будет запрещен заход в порты ЕС, а европейским компаниям будет запрещено проводить какие-либо трансакции с этими судами.

Послы стран Европейского союза согласовали 17-й пакет санкций против России 14 мая. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что он будет принят к 20 мая. Ранее глава евродипломатии уточнила, что в рамках нового пакета обсуждаются в том числе ограничения, связанные с российским экспортом нефти и природного газа, однако для их утверждения необходимо согласие всех 27 стран объединения.

Президент США Дональд Трамп одобрил заявление о санкциях, с которым выступили канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск. Трамп дал понять, что поддержит их даже с дополнительными ограничениями в случае необходимости.

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