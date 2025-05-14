Евросоюз введет санкции против перевозящих российскую нефть танкеров

Фон дер Ляйен: Евросоюз введет санкции против 189 перевозящих нефть танкеров

Европейский союз (ЕС) введет санкции против 189 танкеров, которые перевозят российскую нефть под флагами различных государств. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В рамках 17-го пакета санкций против РФ будут усилены попытки сократить энергетический экспорт России. Попавшим под ограничения судам будет запрещен заход в порты ЕС, а европейским компаниям будет запрещено проводить какие-либо трансакции с этими судами.

Послы стран Европейского союза согласовали 17-й пакет санкций против России 14 мая. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что он будет принят к 20 мая. Ранее глава евродипломатии уточнила, что в рамках нового пакета обсуждаются в том числе ограничения, связанные с российским экспортом нефти и природного газа, однако для их утверждения необходимо согласие всех 27 стран объединения.

Президент США Дональд Трамп одобрил заявление о санкциях, с которым выступили канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск. Трамп дал понять, что поддержит их даже с дополнительными ограничениями в случае необходимости.