Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:32, 13 мая 2025Экономика

В Европе заявили о достижении предела в антироссийских санкциях

Handelsblatt: В ЕС заявили о пределе того, что можно сделать с помощью санкций
Дмитрий Воронин

Фото: Katarina Stoltz KS / AA / Reuters

В Европе признали, что диапазон используемых против РФ санкций дошел до максимума, и новый пакет, который, как ожидается, страны Евросоюза согласуют 14 мая, не будет жестче 16-го. Об этом со ссылкой на неназванного дипломата из Брюсселя пишет немецкая газета Handelsblatt.

«Мы достигли предела того, что мы можем сделать с помощью санкций», — цитирует издание его заявление.

В публикации также отмечается, что 17-й пакет антироссийских санкций, который главы правительств объявили особенно «жестким», на деле воспринимается как компромиссный вариант, против принятия которого не будут возражать Венгрия или Словакия.

По данным Bloomberg, Евросоюз намерен включить в 17-й пакет санкций 60 физических и юридических лиц, а также около 150 танкеров, в результате чего число последних удвоится.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Чечне показали герб России без крестов. Необычную деталь заметили во время очередного награждения Адама Кадырова

    Загитова зачитала стихотворение из своего шоу

    В Госдуме назвали Зеленского недополитиком в ответ на ультиматум Путину

    GTA IV перевыпустят на консолях

    В российском регионе осудили восемь человек за организацию занятия проституцией

    Уголовное дело возбудили в связи с госпитализацией звезды «Убойной силы» в Петербурге

    В Европе заявили о нежелании покупать энергоресурсы из РФ после возможной мирной сделки

    Кремль ответил на обвинения России в крушении Boeing в Донбассе

    Московский студент пытался отправить в США посылки с древними моллюсками и попался

    Российские пивовары решили спасать доходы за счет чая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости