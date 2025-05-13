В Европе заявили о достижении предела в антироссийских санкциях

Handelsblatt: В ЕС заявили о пределе того, что можно сделать с помощью санкций

В Европе признали, что диапазон используемых против РФ санкций дошел до максимума, и новый пакет, который, как ожидается, страны Евросоюза согласуют 14 мая, не будет жестче 16-го. Об этом со ссылкой на неназванного дипломата из Брюсселя пишет немецкая газета Handelsblatt.

«Мы достигли предела того, что мы можем сделать с помощью санкций», — цитирует издание его заявление.

В публикации также отмечается, что 17-й пакет антироссийских санкций, который главы правительств объявили особенно «жестким», на деле воспринимается как компромиссный вариант, против принятия которого не будут возражать Венгрия или Словакия.

По данным Bloomberg, Евросоюз намерен включить в 17-й пакет санкций 60 физических и юридических лиц, а также около 150 танкеров, в результате чего число последних удвоится.