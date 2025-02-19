Французский министр объяснил гражданам необходимость «затянуть пояса»

Барро: Ради роста военных расходов может понадобиться затянуть пояса

Попытки властей Франции добиться большей независимости от США в оборонной сфере потребуют дополнительных бюджетных затрат и, если не удастся добиться существенного экономического роста, гражданам придется «затянуть пояса». Об этом заявил глава МИД страны Жан-Ноэль Барро, слова которого приводит ТАСС.

По словам министра, если в Европе не хотят «умолять американцев или китайцев» предоставить ЕС свои оборонные технологии, странам придется «проснуться» и взять на себя ответственность за свою безопасность, что потребует «серьезных усилий, в том числе на уровне бюджета».

Как объяснил Барро в эфире радио RTL, французам предстоит «пойти на жертвы», поскольку «мы больше не собираемся перекладывать это на будущие поколения». Он уточнил, что участвовать в покрытии военных расходов и трат на борьбу с последствиями изменения климата должны в стране абсолютно все.

На прошлой неделе, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, этот же министр признал, что сейчас жители европейских стран плохо понимают, зачем увеличивать оборонные расходы, и призвал проводить связанную с этим вопросом «разъяснительную работу», начиная уже со школы.

Франция долгое время жила без бюджета на фоне масштабного политического кризиса, продолжающегося более полугода. Очередной кабмин во главе с лидером центристской партии «Демократическое движение» Франсуа Байру, который и представляет призывающий граждан к жертвам чиновник, пришел к власти в декабре. Это произошло после того, как парламент принял резолюцию о недоверии кабмину Мишеля Барнье, пытавшемуся принять социальные разделы госбюджета на 2025 год в обход депутатов.

Бюджет в итоге в парламенте утвердить так и не удалось. Байру провел его без голосования в Национальном собрании, воспользовавшись правом, которое предоставляет главе правительства Конституция. Согласно проекту документа, военные расходы Франции вырастут в 2025 году более чем на три миллиарда евро, до 50,5 миллиарда, что составляет два процента от ВВП страны.

Президент страны Эммануэль Макрон, отвечая на критику со стороны администрации нового главы США по поводу низких трат на оборону, ранее заявил, что к 2030 году Франция удвоит свой оборонный бюджет.

