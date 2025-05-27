Часть жителей Курской области пресмыкалась перед бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и стала предателями. Об этом заявила российская общественница Анастасия Кашеварова, ее заявление опубликовано в Telegram.
По словам Кашеваровой, ей стало известно, что часть курян якобы указывали украинским военным на дома, где жили участники спецоперации, и после этого солдаты ВСУ сжигали эти здания.
«Вольготно в своих домах проживали в основном те из местных, кто пресмыкался перед врагом. А такие были, и они живы (...) Эти люди указывали на дома, где живет, к примеру, участник СВО. И ВСУ сразу выжигали этот дом», — сообщила общественница.
Она возмутилась, что предателям — как и тем, кто «не хотел преклоняться перед ВСУ», — положены выплаты от государства.
Мы знаем, какой наш внешний враг. Что это фашисты и мрази. Однако, мы забываем, что еще есть и внутренний враг
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Украинским войскам удалось захватить несколько населенных пунктов, в том числе райцентр — город Суджу. После ожесточенных боев российским войскам удалось освободить оккупированный регион. Согласно отчету главы Генштаба Валерия Герасимова, последний населенный пункт в Курской области был освобожден 26 апреля 2025 года. За время боев в регионе ВСУ потеряли более 75 тысяч бойцов, почти 2300 боевых бронированных машин, а также 63 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS.