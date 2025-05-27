Премьер Грузии обвинил европейских лидеров в отсутствии этикета

Премьер Кобахидзе: Письмо Макрона, Туска и Мерца говорит об отсутствии этикета

Письмо, в котором президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск и канцлер Германии Фридрих Мерц поздравили грузинский народ с Днем независимости и осудили действия грузинских властей в отношении гражданского общества, СМИ и оппонентов, говорит об отсутствии этикета у европейских лидеров. Об этом заявил глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

«В первую очередь это вопрос этикета, чтобы 26 мая не распространять такое заявление. 26 мая — это праздничный день, и в такие дни принято отправлять поздравительные письма и делать праздничные заявления. Они не следуют протоколу и этикету, отсюда следует, что они не действуют согласно реальным интересам», — сказал он.