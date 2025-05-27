Власти Грузии высказались насчет осквернения триколора на концерте в Тбилиси

Премьер Грузии Кобахидзе счел бескультурьем осквернение флага РФ певцом Гецадзе

Грузинский певец и музыкант Эрекле Гецадзе, осквернивший российский триколор на концерте в Тбилиси, повел себя аморально. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, пишет РИА Новости.

Гецадзе осквернил флаг России во время выступления на фестивале Tbilisi Open Air 25 мая. Он бросил триколор в урну и сделал вид, что помочился на него.

Политик счел такой поступок проявлением бескультурья.

«Для меня не интересно, какой комментарий делает российская сторона, но могу сказать одно, что не имеет значение, о каком флаге идет речь, когда ты выступаешь перед несколькими тысячами человек и делаешь такое, это не соответствует грузинской культуре», — объяснил Кобахидзе.

Ранее уголовное дело против Гецадзе поручил возбудить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В Совете Федерации также назвали поступок грузинского певца провокацией.