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16:34, 25 мая 2025Бывший СССР

В Совфеде назвали провокацией осквернение российского флага грузинским певцом

Косачев: Инцидент с флагом РФ направлен на срыв нормализации отношений с Грузией
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)
Константин Косачев

Константин Косачев. Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Осквернение российского флага на концерте в Грузии является провокацией, направленной на срыв нормализации отношений между двумя странами. Так прокомментировал инцидент вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев для RT.

«Эта провокация нацелена на то, чтобы сорвать возможную нормализацию российско-грузинских отношений», — подчеркнул он.

По мнению Константина Косачева, певец Эрекле Гецадзе хотел поиграть на антироссийских настроениях, которые существуют в Грузии.

Ранее инцидент с российским флагом прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, произошедшее не перечеркивает уважительное отношение многих достойных грузин к государственным символам России.

Эрекле Гецадзе осквернил флаг России во время выступления на фестивале Tbilisi Open Air. При этом певец размещает треки на российских площадках.

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