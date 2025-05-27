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10:04, 27 мая 2025Россия

Пропавшего без вести бойца СВО девять месяцев продолжали считать участвующим в боях

В зоне СВО девять месяцев не могли установить пропажу бойца
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В зоне специальной военной операции (СВО) девять месяцев не могли определить статус одного из бойцов. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

К парламентарию обратилась мать военнослужащего. Она рассказала, что после пропажи ее сына без вести в августе 2024 года его продолжали считать участвующим в боевых действиях.

По словам россиянки, однажды она получила в один и тот же день два разных ответа на вопрос о судьбе сына. Согласно одному из них, мужчина вообще не числился в списках. В соответствии с другим он продолжал воевать и никуда не пропадал.

В феврале солдату все же был присвоен статус пропавшего без вести, отметил Иванов. При этом официального извещения его близкие так и не получили, указал он.

Ранее стала известна судьба «выгнанного» с СВО бойца. Мужчину выпроводили из зоны боев в Самару, чтобы он сам решил возникший у него вопрос с начислением выплат по линии Минобороны. После обращения в Госдуму солдат получил все положенные ему выплаты.

Вот это да!
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