Стала известна судьба «выгнанного» с фронта участника СВО

Депутат ГД Иванов: История выгнанного с фронта участника СВО завершилась

История «выгнанного» с фронта участника специальной военной операции (СВО) благополучно завершилась. О судьбе военнослужащего стало известно из публикации депутата Госдумы Максима Иванова в Telegram.

Как рассказывал ранее сам Иванов, бойца выпроводили из зоны боев в Самару, чтобы военный сам выяснил, почему ему перестали поступать выплаты.

«Александра К., (...) по сути, "выгнали" с войны, чтобы тот сам разбирался, почему ему не платят денежное довольствие. (...) Ему начали выплачивать (...), а сегодня получил от него сообщение, что на счет поступили еще и "боевые"», — рассказал депутат.

Иванов добавил, что Генпрокуратура подтвердила нарушение прав военного, а в решении вопроса содействовало Минобороны.

Ранее российские военные рассказали, что в зоне СВО появились женщины, которых называют «черными вдовами» и «мальвинками». Первые охотятся за выплатами, которые положены участникам спецоперации, а вторые якобы могут передавать Вооруженным силам Украины данные, полученные от российских военных.