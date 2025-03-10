Командование выпроводило из зоны СВО не получавшего деньги российского бойца

Депутат Иванов: Не получавшего денег уральского бойца выпроводили из зоны СВО

Командование выпроводило из зоны специальной военной операции (СВО) бойца из Камышловского района Свердловской области, не получавшего деньги. Об истории уральца рассказал в Telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов.

Парламентарий пояснил, что российский стрелок в 2023 году заключил с контракт с Минобороны. Спустя некоторое время мужчина получил ранение.

Весной 2024-го он вернулся обратно в часть. «И с этого момента начались "бухгалтерские чудеса": вначале ему стали выплачивать только "голый" оклад 30-40 тысяч рублей, а с сентября — вообще прекратили выплаты», — отметил Иванов.

Военный стал разбираться в ситуации, однако командиры не спешили ему помогать. В какой-то момент мужчине выписали документ для пересечения границы и отправили его в Самару.

Там боец выяснил, что еще в марте прошлого года он был переведен в другой военный округ. Был в Центральном военном округе, а каким-то образом оказался в Ленинградском.

«В Ленинградской области его, наконец, признали своим, но обещали компенсировать только оклад. Без суточных и боевых. Вроде логично. Ведь фактически в этой воинской части его не было. Но вместе с тем...» — посетовал парламентарий.

Иванов уже направил депутатский запрос в военную прокуратуру.

Ранее сообщалось, что участник спецоперации остался без положенных выплат из-за технической ошибки.