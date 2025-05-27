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12:04, 27 мая 2025Россия

Раскрыто число пропавших без вести жителей Курской области

Курский прокурор Цуканов: 789 жителей области считаются пропавшими без вести
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Курской области 789 жителей считаются пропавшими без вести. Об этом заявил прокурор региона Алексей Цуканов, чьи слова приводит ТАСС.

Такие цифры правоохранитель назвал во время круглого стола «Курская область — форпост России, сохранение исторической памяти и правды». Он подчеркнул, что среди почти 800 пропавших числятся четверо детей.

По его словам, жертвами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области стали 313 мирных жителей, а число пострадавших достигло 794, из которых 26 получивших ранения детей.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. В ходе ожесточенных боев российским войскам удавалось освобождать захваченные населенные пункты, в числе которых был город Суджа. 26 апреля 2025 года стало известно о полном освобождении Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что вместе с российскими войсками в боях участвовали военнослужащие из КНДР.

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