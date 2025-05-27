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17:49, 27 мая 2025Ценности

Раскрыты новые детали роскошной свадьбы одного из богатейших людей в мире

The Cut: Свадьба Безоса и Санчес пройдет с 26 по 29 июня в Венеции
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Neilson Barnard / Getty Images

Журналисты The Cut раскрыли новые детали роскошной свадьбы американского миллиардера Джеффа Безоса и репортерши Лорен Санчес. Материал опубликован на сайте издания.

Инсайдеры сообщают, что торжество одного из богатейших людей в мире будет проходить с 26 по 29 июня в Венеции. Отмечается, что мероприятие будет проходить на яхте Безоса «Кору» в Венецианской лагуне, однако другие источники опровергли эту версию, ссылаясь на запрет для таких больших судов в каналах. По слухам, пара забронировала сразу три локации для проведения свадьбы и уже арендовала сотни водных такси для гостей.

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Всего на церемонии бракосочетания ожидается около 250 гостей, в том числе Ева Лонгория, Кэти Перри с Орландо Блумом, Опра Кинг, Крис Дженнер и Ким Кардашьян, а также семья президента США Дональда Трампа, Карли Клосс, Барри Диллер, Диана фон Фюрстенберг, Билл Гейтс, Эндрю Гарфилд, Тоби Магуайр, Леонардо Ди Каприо и другие звезды и бизнесмены.

Автором платья невесты называют бренд Oscar de la Renta, а Безоса заметили на примерке в бутике модного дома Dolce & Gabbana. Что касается развлекательной программы, возлюбленные пригласили выступить на свадьбе Леди Гагу и Элтона Джона. А эксклюзивно осветить мероприятие в прессе планирует американский Vogue.

Источники считают, что Безос потратит на празднование около 11 миллионов долларов (876 миллионов рублей).

Ранее в мае непристойный жест миллиардера Джеффа Безоса в адрес невесты попал на фото.

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