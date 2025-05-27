Россиян на несколько часов заперли в самолете без воды и кондиционера из-за поломки

Россияне на несколько часов оказались заперты в самолете Superjet 100 без воды и кондиционера из-за неизвестной поломки. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
На кадрах видеозаписи мужчина чинит двигатель самолета авиакомпании Red Wings. Пока техник устраняет причину поломки, пассажиры сидят в салоне и ждут.
По данным источника, родственники путешественников рассказали, что их близкие должны были вылететь из Сочи в Тбилиси в 11:45. Однако при взлете джет проехал несколько метров, после развернулся и встал, а рейс перенесли на 15:45, не объясняя причины.
Пассажиров запустили на борт в 16:45 и закрыли — кондиционер не включали, воду также не предложили. Некоторые клиенты компании покинули лайнер самостоятельно. Самолет вылетел только в 19:44.
Ранее борт авиакомпании «Ангара» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Иркутской области. Инцидент произошел 26 мая в аэропорту Киренска, людей пришлось эвакуировать.