Российский самолет выкатился за пределы полосы из-за поломки шасси

Самолет авиакомпании «Ангара» выкатился за пределы полосы в Киренске

Самолет авиакомпании «Ангара» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Иркутской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что инцидент произошел 26 мая в аэропорту города Киренск. После посадки у воздушного судна Ан-24, выполнявшего рейс из Иркутска, сломалась передняя стойка шасси.

По данным источника, никто из находившихся на борту людей не пострадал, их эвакуировали. Причины произошедшего выясняются. Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

24 мая самолет Ан-2 российской чартерной авиакомпании «Агат» выкатился на боковую полосу при посадке в Томской области. Воздушное судно выполняло лесопатрульный полет, на его борту находились три человека.

