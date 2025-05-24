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00:38, 24 мая 2025Россия

В Томской области самолет выкатился на боковую полосу при посадке

В Томской области самолет Ан-2 выкатился на боковую полосу при посадке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Самолет Ан-2 российской чартерной авиакомпании «Агат» выкатился на боковую полосу при посадке в Томской области. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Он отметил, что воздушное судно выполняло лесопатрульный полет, на его борту находились три человека. В результате происшествия никто не пострадал.

Комиссия Западно-Сибирского МТУ Росавиации расследует ЧП для установления причин и принятия мер по их предотвращению в будущем.

Ранее самолет авиакомпании Air Panama выкатился за пределы полосы в городе Бокас-дель-Торо в Панаме. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что лайнер лишился хвоста и повредил крылья. На борту воздушного судна было 35 пассажиров и три члена экипажа, никто из них не пострадал.

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