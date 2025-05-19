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14:17, 19 мая 2025Путешествия

Пассажирский самолет оказался в кустах после посадки, лишился хвоста и попал на видео

La Prensa: Самолет Air Panama выкатился за пределы полосы в Панаме
Мария Борисова
Мария Борисова

Самолет авикомпании Air Panama выкатился за пределы полосы в городе Бокас-дель-Торо в Панаме и попал на видео. Об этом сообщило местное издание La Prensa.

Нештатная ситуация произошла вечером 16 мая в аэропорту на острове Бокас. Региональный пассажирский самолет Fokker 50 после посадки оказался в кустах. На кадрах видно, что лайнер лишился хвоста и повредил крылья.

Уточняется, что на борту было 35 пассажиров и три члена экипажа, никто из них не пострадал. Местные власти начали расследование происшествия.

Ранее сообщалось, что самолет Lufthansa десять минут летел без управления на высоте 10 тысяч метров. Пока один из пилотов вышел в уборную, у второго случился припадок.

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