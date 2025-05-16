Самолет с пассажирами на борту 10 минут летел без пилотов за штурвалом

PYOK: У пилота случился припадок во время полета с 199 пассажирами на борту

Пассажиры крупнейшего авиаперевозчика Европы 10 минут летели без управления пилотов за штурвалом. Об этом сообщил Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Авиаинцидент произошел 17 февраля 2024 года, когда самолет авиакомпании Lufthansa со 199 пассажирами на борту следовал из Франкфурта в Севилью, Испания. Однако подробности происшествия на борту следователи опубликовали только сейчас.

Выяснилось, что когда капитан отлучился в туалет, у старшего офицера случился припадок, связанный с болезнью сердца, не диагностированной во время медосмотра. Пилот начал бесконтрольно нажимать на кнопки и заблокировал дверь кабины изнутри.

Данные «черных ящиков» подтверждают, что никто не контролировал Airbus A321 в течение 10 минут, пока капитан пытался восстановить доступ в кабину. В итоге побледневший пилот сам открыл дверь, ему немедленно оказали помощь бортпроводники и врач, оказавшийся в самолете. В аэропорту Мадрида-Барахас первого офицера доставили в местную больницу, но выписали через несколько часов.

Ранее пассажирка самолета российской авиакомпании Azur Air не выжила во время полета. За час до посадки 50-летняя женщина почувствовала себя плохо, однако аэропорта Турции отказался дать разрешение на посадку в Каппадокии.