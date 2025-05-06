Российский самолет вынужденно сел в Индии из-за запаха в салоне

«Авиаторщина»: Российский самолет сел в Нью-Дели из-за запаха в салоне

Российский пассажирский самолет вынужденно сел в Нью-Дели, Индия, из-за странного запаха в салоне. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что борт выполнял рейс из Бангкока в Москву утром 6 мая. Спустя почти четыре часа полета члены экипажа заметили запах дыма или плавленой пластмассы на борту и запросили посадку. Перед приземлением пилоты применили процедуру аварийного сброса топлива.

Проводится осмотр судна техническим персоналом, который определит, может ли самолет завершить рейс или придется его заменить.

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