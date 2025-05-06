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17:04, 6 мая 2025Путешествия

Российский самолет вынужденно сел в Индии из-за запаха в салоне

«Авиаторщина»: Российский самолет сел в Нью-Дели из-за запаха в салоне
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Freepik

Российский пассажирский самолет вынужденно сел в Нью-Дели, Индия, из-за странного запаха в салоне. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что борт выполнял рейс из Бангкока в Москву утром 6 мая. Спустя почти четыре часа полета члены экипажа заметили запах дыма или плавленой пластмассы на борту и запросили посадку. Перед приземлением пилоты применили процедуру аварийного сброса топлива.

Проводится осмотр судна техническим персоналом, который определит, может ли самолет завершить рейс или придется его заменить.

Ранее супруги из Екатеринбурга поели в бизнес-зале аэропорта Кольцово и провели отпуск в больнице на Алтае с отравлением. Они жаловались на тошноту и головокружение.

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